24.08.2020 (16:20)

Команда России завоевала «серебро» на этапе «Кавалер» («Сударыня) в международном конкурсе «Воин мира» в рамках АрМИ-2020

Сборная команда Российской Федерации завоевала серебряную медаль в ходе проведения литературно-художественного и танцевального творческого этапа «Кавалер» и «Сударыня» в рамках международного конкурса АрМИ-2020 «Воин мира». Первый этап конкурса проводился в концертном зале военно-спортивного лицея им. М.Мелконяна в г. Дилижан (Тавушская область) в Республике Армения.

В номинации «Кавалер» («Сударыня») все участники конкурса раскрыли свои творческие способности, выступая перед зрителями и членами жюри со стихотворениями, песнями, прозами и национальными танцами.

По результатам выставленных оценок жюри за сценическое мастерство участников команда из Армении заняла первое место, сборная России удостоилась второго места, команда из Греции стала третьей.

25 августа на полигоне Минобороны Армении в г. Иджеван начнется следующий этап конкурса – по предметам боевой подготовки «Профессионал-комплекс упражнений боевой подготовки», который продлится до 27 августа.

В конкурсе профессионального мастерства военнослужащих «Воин мира» принимают участие команды из Армении, Белоруссии, Греции и России. Каждая команда представлена четырьмя военнослужащими, в том числе – одна женщина.

Конкурс АрМИ проводится с соблюдением всех санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.

Справочно:

Программа конкурса рассчитана на 10 дней и включает в себя военно-спортивное состязание «Атлет», конкурсы по предметам боевой подготовки «Профессионал» и «Снайпер», интеллектуальный тур «Эрудит» и конкурс талантов «Кавалер» («Сударыня»).

Международный конкурс военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий «Воин мира» проводится ежегодно с 2009 года по решению Совета министров обороны государств-участников СНГ и в соответствии с планами двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Российской Федерации и министерствами обороны государств-участников СНГ.

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