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24.08.2020 (15:25)

На Балтийском флоте стартовал первый этап международного конкурса «Морской десант-2020»

Сегодня на полигоне Балтийского флота Хмелевка проходит первый этап международного конкурса по полевой выучке среди подразделений морской пехоты «Морской десант-2020».

Команды морских пехотинцев России и Таджикистана приступили к прохождению первого этапа соревнований - «Полоса препятствий». Первый этап «Полосы препятствий» конкурса проводился для определения рейтинга среди отделений морской пехоты.

По условиям конкурса, военнослужащие команд в составе отделений в полном обмундировании со штатным оружием преодолевают специализированную полосу длиной в 1200 метров, на которой установлены 19 препятствий.  Наиболее сложные элементы, которые в настоящее преодолевают участники – «телеграфный столб», «участок канализации», «линия связи» и другие препятствия.

Международном конкурс «Морской десант» проходит в рамках Армейских международных игр - 2020 с 23 августа по 5 сентября.

Пресс-служба Западного военного округа
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