24.08.2020 (16:05)

Экипаж химической разведки Республики Узбекистан дебютировал в международном конкурсе «Безопасная среда»

Военнослужащие Республики Узбекистан впервые приняли участие в международном конкурсе «Безопасная среда-2020» на полигоне «Песочное» (Ярославская область). Ранее представители данной страны принимали участие в соревнованиях в качестве наблюдателей. В соответствии с жеребьевкой, экипажи химической разведки с узбекскими военнослужащими выступили в первый соревновательный день на трассах полигона вместе со специалистами из Республики Беларусь и Республики Армения.

Экипаж химической разведки из Республики Узбекистан выполнил 24 норматива по специальной подготовке и радиационной, химической и биологической защите и прошёл трассу полигона с минимальным количеством штрафных баллов. Конкурсанты преодолели препятствия трассы, приняли участие в практической стрельбе, осуществили поиск радиоактивных источников, провели химическую разведку, специальную обработку, прошли огненно-штурмовую полосу.

В ходе индивидуальной гонки водитель разведывательной химической машины РХМ-4 продемонстрировал навыки вождения специальной техники на замкнутом маршруте общей протяжённостью 5 500 метров.

Впервые в конкурсе участвует сразу девять команд, представляющие Российскую Федерацию, Китайскую Народную Республику, Республику Беларусь, Республику Армения, Социалистическую Республику Вьетнам, Республику Узбекистан, Лаосскую Народно-Демократическую Республику, Королевство Камбоджа, Республику Мозамбик.

Трассы полигона максимально имитируют зону техногенной аварии. Они оборудованы колейным мостом, колейным проходом в минно-взрывном заграждении, ограниченным проходом, участком экстремального маневрирования.

Соревнования включают в себя три этапа: «индивидуальная гонка», «огневая подготовка» и «эстафета».

На этапе огневой подготовки участники должны продемонстрировать умение вести огонь из различных неудобных положений в ограниченном пространстве, высокую точность при ведении стрельбы из штатного оружия.

В ходе самого зрелищного этапа – эстафеты – конкурсанты должны будут обнаружить «излучение», провести специальную обработку вооружения и техники, а также преодолеть различные препятствия.

Международные соревнования позволят экипажам РХМ-4 продемонстрировать свои навыки на специальном маршруте, оборудованном площадками для отбора проб условно зараженного грунта, найти радиоактивные источники на местности и на технике, определить отравляющие вещества в воздухе и провести специальную обработку техники.

Соревнования завершатся 29 августа.

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