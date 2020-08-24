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24.08.2020 (19:02)

Индивидуальная гонка «Военного ралли» АрМИ-2020 завершилась в Туве

Военные водители из Белоруссии, России, Сербии и Узбекистана завершили заезд в индивидуальной гонке конкурса «Военное ралли» Армейских международных игр-2020, проходящих в Республике Тыва.

Первый этап соревнований военных водителей - индивидуальная гонка стартовал вблизи населенного пункта Бай-Хаак в Республике Тыва. Первой на старт вышла команда Узбекистана, за ней военные водители из Белоруссии, Сербии и России. В этом году участники заездов проехали по незнакомому маршруту: координаты контрольных точек штурманы экипажей получили за несколько минут до старта. Водители преодолели маршрут протяженностью около 100 километров по пересеченной местности, горному рельефу и песчаным участкам с затяжными подъемами на грузовых автомобилях КамАЗ и «Урал» с колесными формулами 4х4 и 6х6. Гоночные экипажи соревновались в скорости и точности прохождения маршрута. В настоящее время судьи конкурса подводят итоги заездов: анализируют данные навигационных систем, спутникового оборудования и проверяют соответствие пройденного маршрута с тем, который был определен условиями этапа.

В соревновательной программе международного конкурса «Военное ралли» участвуют команды Белоруссии, России, Сербии и Узбекистана, а также вне конкурса - вторая команда от России и представители Камского и Уральского автомобильных заводов на российских грузовиках КамАЗ, «Урал» и бронеавтомобилях «Тигр-М».

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
АрМИ , Военное ралли
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