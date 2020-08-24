24.08.2020 (16:35)

Горное подразделение России лидирует в общем зачете двух специальных задач конкурса «Эльбрусское кольцо-2020»

После выполнения двух специальных заданий международного конкурса «Эльбрусское кольцо-2020» сборная Российской Федерации №1, которую представляет команда Воздушно-десантных войск, лидирует в общем зачете.

В Кабардино-Балкарской Республике (п. Терскол) на базе Центра горной подготовки и выживания военнослужащие пяти сборных команд – Российской Федерации и Республики Узбекистан – завершили два соревновательных дня конкурса Армейских международных игр-2020.

В ориентировании на горной местности не было равных военнослужащим двух команд Российской Федерации, представленных Воздушно-десантными войсками и Южным военным округом. Победители второго специального задания заработали 1000 баллов, команда России №2 (Восточный военный округ) показала третий результат (930), сборная России №4 (Росгвардия) заняла четвертое место (750). Команда Республики Узбекистан показала пятый результат, набрав 620 баллов.

В ходе выполнения второй специальной задачи «Ориентирование в горной местности» высокогорным подразделениям за 70 минут необходимо было найти как можно больше контрольных пунктов, отмеченных на карте. Всего их 20.

По итогам выполнения двух первых специальных задач соревнований в общем зачете победила команда России №1 ВДВ, набравшая 1641 очков. На втором месте идет Россия №3 ЮВО (1609), на третьем Россия №2 ВВО (1532).

Всего в соревнованиях принимает участие более 70 военнослужащих высокогорных подразделений.

СПРАВОЧНО:

В соревнованиях принимают участие военнослужащие от Узбекистана и России. Российские команды представлены высокогорными подразделениями Воздушно-десантных войск, Южного военного округа, Восточного военного округа и Росгвардии.

Организатор конкурса «Эльбрусское кольцо» – Управление физической подготовки и спорта ВС РФ. Эти соревнования имеют военно-прикладную направленность и в международном масштабе проводятся с 2016 года.

Торжественное закрытие состязаний состоится 5 сентября 2020 г. в рамках международного этапа соревнований «Эльбрусское кольцо».

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