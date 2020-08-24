24.08.2020 (16:55)

Судостроители приступили к изготовлению модулей большого гидрографического катера «Михаил Казанский»

24 августа 2020 года на судостроительном производстве АО «КАМПО» начато изготовление модулей корпуса для очередного в серии большого гидрографического катера проекта 23370Г. Серия этих новейших больших гидрографических катеров строится по заказу Главного командования ВМФ для оснащения гидрографических служб флотов ВМФ России. В ближайшее время приказом главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова новому катеру будет присвоено наименование.

Планируется, что новый катер будет проходить службу в составе Гидрографической службы Северного флота.

Первый катер серии больших гидрографических катеров проекта 23370Г «Михаил Казанский» был заложен в августе 2018 года и уже в ноябре 2019 года вошел в состав Балтийского флота. В этом году катер принял участие в подготовке Главного морского парада, посвященного Дню Военно-Морского Флота в г. Санкт-Петербург.

Второй катер данной серии БГК «Александр Фирсов» был заложен 7 августа 2019 года и в июле 2020 года был спущен на воду. После завершения достроечных работ и проведения комплекса испытаний он будет передан в состав Черноморского флота.

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