24.08.2020 (17:50)
Военный университет в рамках форума «Армия-2020» презентовал цикл концерт-лекций
Военный университет в рамках культурно-художественной программы Международного военно-технического форума «Армия-2020» презентовал цикл концерт-лекций, посвященных памятным датам истории России.
Гостям форума были представлены концерт-лекции «История флага российского», «Они создавали российскую авиацию», «Парад Победы», «Музыка побед», а также «Бойцы ЮНАРМИИ».
Отличительная и самая яркая черта данного мероприятия — живое воспроизведение звучания музыкальных композиций в исполнении военного оркестра.
В ближайшие дни посетители смогут внести и свой личный вклад в проведение культурной программы форума: на площадке Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации заработает патриотический караоке-клуб «Катюша».
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