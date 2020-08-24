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24.08.2020 (17:50)

Военный университет в рамках форума «Армия-2020» презентовал цикл концерт-лекций

Военный университет в рамках культурно-художественной программы Международного военно-технического форума «Армия-2020» презентовал цикл концерт-лекций, посвященных памятным датам истории России.

Гостям форума были представлены концерт-лекции «История флага российского», «Они создавали российскую авиацию», «Парад Победы», «Музыка побед», а также «Бойцы ЮНАРМИИ».

Отличительная и самая яркая черта данного мероприятия — живое воспроизведение звучания музыкальных композиций в исполнении военного оркестра.

В ближайшие дни посетители смогут внести и свой личный вклад в проведение культурной программы форума: на площадке Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации заработает патриотический караоке-клуб «Катюша».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военное образование
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