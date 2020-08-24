24.08.2020 (18:51)

Участники «Конного марафона» подготовили лошадей к 130-километровому маршу

Участники конкурса «Конный марафон» Армейских международных игр-2020 на площадках горного-полигона Кара-Хаак в Республике Тыва подготовили лошадей к маршу протяженностью 130 километров.

Военнослужащие вьючно-транспортных подразделений вооруженных сил России и Узбекистана перед началом первого этапа конкурса «Конный марафон», который стартует завтра, подготовили более 30 лошадей. Ветеринары и наездники обновили подковы, проверили исправность подпруг, стремян и уделов. Накануне старта, лошадей вывели на выпас и дали отдохнуть.

Кроме этого, каждая команда ознакомилась с маршрутом и разработала свой план преодоления дистанции. В ходе двухдневного этапа военным наездникам предстоит преодолеть минное поле, перевезти около тонны боеприпасов, преодолеть реку в брод, глубина которого достигает до 2 метров, кроме этого, военнослужащим предстоит организовать ночлег на маршруте следования и оказать помощь пострадавшему.

Международный этап конкурса «Конный марафон» в рамках Армейских международных игр проходит на базе горного мотострелкового соединения Центрального военного округа. В нем принимает участие команды от Республики Узбекистан, Центрального и Южного военных округов. Конкурс проходит в период с 23 по 30 августа.

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