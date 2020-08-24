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24.08.2020 (18:50)

Команды России и Узбекистана в рамках «Эльбрусского кольца-2020» соревнуются в лазании в связках на скалодроме

Сегодня в Приэльбрусье (п. Терскол) на базе Центра горной подготовки и выживания команды из России и Узбекистана в рамках международного конкурса «Эльбрусское кольцо-2020» выполнят вторую специальную задачу «Лазание в связках на скалодроме».

В ходе второго соревновательного дня военнослужащим предстоит соревноваться в лазании в связках на скалодроме, высота которого составляет около 20 метров.

Всего в соревнованиях задействовано более 50 человек из состава подразделений, привлекаемых к выполнению задач в высокогорной местности.

Состязания проходят в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2020). Данный вид соревнований проводится в пятый раз в таком масштабе и имеет военно-прикладную направленность.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
АрМИ , Эльбрусское кольцо
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