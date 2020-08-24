24.08.2020 (18:46)

Россия и Сербия готовы совместно противостоять угрозам и вызовам

Россия и Сербия готовы совместно бороться с современными вызовами, заявил в понедельник начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на встрече с сербским коллегой в Москве.

«Сегодня наши страны готовы совместно противостоять современным вызовам и угрозам», - сказал он.

Ярким примером такого сотрудничества Герасимов назвал помощь, оказанную Сербии в борьбе с пандемией. «Совместными действиями нам удалось не потерять время, сработать на опережение и переломить критическую ситуацию», - отметил военачальник.

Он выразил сербским коллегам признательность за активную поддержку ежегодно проводимых Минобороны России международных мероприятий. «Придаем большое значение военному сотрудничеству с Сербией. Высокая интенсивность российско-сербских связей является наглядным подтверждением тому, что отношения между нашими странами вышли на уровень подлинного стратегического партнерства», - сказал Герасимов.

Для российских военных важно, отметил он, что в числе парадных расчетов, которые прошли 24 июня на Красной площади, было подразделение сербских военнослужащих. «Это подчеркивает единство подходов России и Сербии к наследию Второй мировой войны, в ходе которой наши предки сражались плечом к плечу», - добавил начальник Генштаба.

Он также отметил, что на экспозициях Международного военно-технического форума «Армия-2020» сербская делегация сможет ознакомиться с новейшими образцами российской военной техники. «В этом году мы решили совместить проведение Международного военно-технического форума и Армейских международных игр», - сказал Герасимов, пожелав сербским военнослужащим, которые принимают участие в конкурсах «Танковый биатлон», «Снайперский рубеж» и «Военное ралли», успешного выступления на соревнованиях.

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