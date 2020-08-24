24.08.2020 (17:45)

В течение нескольких дней в Республике Беларусь определят лучшего снайпера конкурса «Снайперский рубеж»

В Республике Беларусь на полигоне «Брестский» стартовал первый этап международного конкурса «Снайперский рубеж», в котором определят лучшего снайпера конкурса.

В индивидуальном зачете каждый снайпер выполнит 7 упражнений с различных дистанций, положений для стрельбы (лежа, стоя, с колена), по различным мишеням и ограниченным интервалом времени. Распределение мест снайперов осуществится по итогам всех упражнений данного этапа.

Сегодня команды в ходе первого упражнения выполнили по два зачетных выстрела по мишени размером 425х297 мм с точкой в центре диаметром 2 см на дальности 300 – 600 м.

Результатом каждого стрелка в данном упражнении является наименьшая сумма баллов, равная сумме расстояний в миллиметрах от края пробоин до контрольной точки, при этом один балл равен одному миллиметру.

Также снайпера выполнили упражнение «стрельба на зачет», в котором они в течении трех минут поражали 10 патронами мишени на расстоянии 300-500 метров.

На состязания мастеров меткой стрельбы заявлены представители 7 стран — Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Армения, Социалистической Республики Вьетнам, Республики Сербия, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан.

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