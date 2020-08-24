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24.08.2020 (18:44)

Под Волгоградом состоялось торжественное открытие международного конкурса «Инженерная формула»

Под Волгоградом на полигоне Волжский состоялось торжественное открытие международного этапа конкурса «Инженерная формула» в рамках Армейских международных игр-2020.

Участников соревнований напутствовали руководители сборных команд России, Белоруссии, Лаоса, а также начальник 187-го межвидового регионального учебного центра (МРУЦ) инженерных войск полковник Валерий Авдеенков.

С концертными программами выступили сводный военный оркестр МРУЦ, художественные коллективы Волгоградского и Волжского гарнизонов.

Всего в конкурсе принимает участие около 80 военных инженеров, задействовано около 30 единиц специальной техники.

Справочно:

Участники команд с использованием машин для отрывки котлована МДК, путепрокладчиков БАТ, инженерных машин разграждения ИМР и плавающих транспортеров ПТС проходят эстафетную дистанцию по трассе. Трасса длиной около 4 км оборудована различными препятствиями и снабжена площадками для выполнения инженерных задач. Состав команды – 22 человека.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
АрМИ , Инженерная формула
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