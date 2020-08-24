24.08.2020 (17:40)

В Клубе болельщиков АрМИ-2020 открылись площадки конкурсов военной полиции «Страж порядка» и «Дорожный патруль»

В конгрессно-выставочном центре ВС РФ «Патриот» состоялось открытие Армейских международных игр и Международного военно-технического форума «Армия-2020».

В рамках открытия Армейских международных игр состоялось открытие Клуба болельщиков АрМИ-2020.

На площадке конкурсов военной полиции «Страж порядка» и «Дорожный патруль» располагаются историко-информационная зона.

Посетители могут ознакомиться с печатной продукцией, в которой представлены фотографии и сувенирная продукция с символикой Армейских международных игр, конкурсов военной полиции и деятельностью военной полиции. Отдельная часть выставки посвящена Сирии, где наши военнослужащие выполняют специальные задачи по обеспечению мира на территории республики.

На территории клуба болельщиков посетители могут попробовать себя в роли военного полицейского, потренироваться в разборке и сборке автомата, примерить экипировку средств индивидуальной защиты со щитом и отработать первичные навыки стрельбы в тире.

Также гости игр могут принять участие в военно-прикладных видах активностей, которые представляют собой отдельные элементы соревнований.

Военная полиция исходя из решаемых задач, подготовила три конкурса по линии дознания. Один из них, конкурс «Фотроб» – вырабатывает

у участников наблюдательность и пространственное мышление. Оценивается по времени и правильности набора фото. Лучшему вручается сертификат «Военный дознаватель».

Гости площадки смогут принять участи в конкурсе «Стань военным полицейским». Он имитирует этапы реальных соревнований команды военнослужащих военной полиции. Каждый болельщик может стать одним из них. Победители этих конкурсов будут вписаны в книгу рекордов «Страж порядка», а также их будут ждать памятные призы.

Болельщики конкурса «Дорожный патруль» смогут почувствовать себя настоящим инспектором. Примерить боевую амуницию инспектора военной автоинспекции, на компьютерном стенде проверить себя на знание правил дорожного движения, а потом сесть за руль автомобильного тренажёра и проехать по городу строго соблюдая все правила дорожного движения, ведь за этим процессом будет следить непреклонный интеллектуальный инспектор.

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