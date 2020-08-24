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24.08.2020 (18:35)

Минометчики из шести стран провели выверку оружия перед началом международного конкурса «Мастера артиллерийского огня»

На полигоне Широкий Карамыш минометчики из шести стран провели выверку оружия перед началом международного конкурса «Мастера артиллерийского огня».

Перед тем как выйти на огневой рубеж военнослужащие из Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Вьетнама, Армении и России тщательно изучили условия выполнения огневых задач из минометов 2С12 «Сани», гранатометов РПГ-7, автоматов АК-74, провели выверку оптического и ночного прицелов. Приведение оружия к нормальному бою оказывает существенное влияние на результаты стрельбы, которые являются одним из главных критериев в проводимых соревнованиях.

Международный конкурс «Мастера артиллерийского огня» пройдет с 25 августа по 3 сентября под Саратовом на базе 631-го учебного центра боевого применения (артиллерии).

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
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Метки:
АрМИ , Мастера артиллерийского огня
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