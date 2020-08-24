24.08.2020 (17:30)

В Армении стали известны результаты жеребьевки конкурса АрМИ-2020 «Воин мира»

На полигоне Минобороны Армении в г. Иджеван (Тавушская область) прошла жеребьёвка и пристрелка стрелкового оружия к нормальному бою, на которой определена последовательность выступления команд в ходе международного конкурса АрМИ-2020 «Воин мира».

Команды получили комплекты вооружения, необходимого снаряжения от армянской стороны, проверили комплектность вооружения, выполнили пристрелку автоматов АК-74 для приведения его к нормальному бою, а также осуществили выверку прицельных приспособлений.

25 августа согласно жребию в этапе конкурса «Профессионал» начнет выполнять упражнения по боевой подготовке команда Минобороны Армении, за ней продолжат участники из Республики Беларусь, команда из Греции выполнит упражнения третьими. Завершит программу первого военно-спортивного дня сборная Российской Федерации.

В конкурсе профессионального мастерства военнослужащих «Воин мира» принимают участие команды из Армении, Белоруссии, Греции и России. Каждая команда представлена четырьмя военнослужащими, в их числе - одна женщина.

Конкурс АрМИ в Армении проводится с соблюдением всех санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.

Программа конкурса рассчитана на 10 дней и включает в себя военно-спортивное состязание «Атлет», конкурсы по предметам боевой подготовки «Профессионал» и «Снайпер», интеллектуальный тур «Эрудит» и конкурс талантов «Кавалер» («Сударыня»).

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