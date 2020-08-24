24.08.2020 (16:20)

Военные ведомства России и Бразилии наращивают сотрудничество в оборонной сфере

Вопросы военно-технического сотрудничества обсудил заместитель Министра обороны РФ Александр Фомин с замглавы военного ведомства Бразилии Маркосом Дего на переговорах в Москве в понедельник.

В ходе встречи состоялось обсуждение актуальных вопросов российско-бразильского военного и военно-технического сотрудничества, а также намечены шаги их развития.

Переговоры подтвердили взаимный настрой на дальнейшее наращивание всестороннего сотрудничества по линии оборонных ведомств.

Военная делегация из Бразилии принимает участие в работе Международного военно-технического форума «Армия-2020».

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