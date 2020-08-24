24.08.2020 (16:20)
Военные ведомства России и Бразилии наращивают сотрудничество в оборонной сфере
Вопросы военно-технического сотрудничества обсудил заместитель Министра обороны РФ Александр Фомин с замглавы военного ведомства Бразилии Маркосом Дего на переговорах в Москве в понедельник.
В ходе встречи состоялось обсуждение актуальных вопросов российско-бразильского военного и военно-технического сотрудничества, а также намечены шаги их развития.
Переговоры подтвердили взаимный настрой на дальнейшее наращивание всестороннего сотрудничества по линии оборонных ведомств.
Военная делегация из Бразилии принимает участие в работе Международного военно-технического форума «Армия-2020».
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