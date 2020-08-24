24.08.2020 (18:15)

Участники международного конкурса «Отличники войсковой разведки» десантировались в тыл условного противника

Разведчики вооруженных сил России, Китая, Южной Осетии, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Лаоса и Конго приступили к прохождению первого этапа международного конкурса «Отличники войсковой разведки».

В ходе первого этапа конкурса «Десантирование и совершение марш-броска» разведподразделения в полном составе и боевой экипировке десантировались посадочным способом из вертолета Ми-8 и вышли в назначенный пункт сбора, расположенный в 500 метрах от площадки приземления, соблюдая боевой порядок, маскировку и охранение в условиях возможной встречи с «условным противником».

С пункта сбора разведчики совершили марш-бросок на 15 км, движение по азимуту осуществляется только с использованием магнитного компаса, применение других электронных средств навигации и позиционирования строго запрещено.

За лучшее выполнение поставленных задач командам начисляются баллы, за утерю элементов маскировки, нарушение боевого порядка и другие нарушения из общего количества баллов будут вычисляться штрафные.

Предварительно перед этапом конкурса прошла жеребьевка, в ходе которой была определена очередность прохождения этапа: команда России первой приступила к прохождению препятствий, за ней выступили команда Южной Осетии, далее разведчики Республики Таджикистан.

Международный этап конкурса «Отличники войсковой разведки» пройдет с 23 августа по 5 сентября на базе учебного комплекса Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ).

В соревнованиях принимают участие восемь основных команд в полном составе, а также две одиночные — в их составе по одному человеку. Это команды Южноафриканской Республики и Республики Афганистан.

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