24.08.2020 (11:00)

Главный судья Армейских международных игр–2020 озвучил результаты первого соревновательного дня

Сегодня в объединенном пресс-центре Армейских международных игр-2020 на территории Конгрессно-выставочного центра «Патриот» состоялся брифинг для представителей средств массовой информации по итогам прошедшего соревновательного дня.

Начиная брифинг, главный судья АрМИ-2020 генерал-майор Александр Перязев напомнил, что в Играх принимают участие 156 команд из 32 государств.

«Вчера, 23 августа, состоялись церемонии открытия на 20 конкурсах. И у нас уже есть результаты первого дня соревнований», – сообщил генерал-майор Александр Перязев.

По результатам первого заезда этапа «Индивидуальная гонка» лидирует команда Китая, на втором месте – Белоруссия, на третьем – Азербайджан.

Главный судья Игр отметил, что по результатам заезда все команды первого дивизиона улучшили свои показатели по сравнению с состязаниями 2019 года.

«Для нас, для судейской бригады, это говорит то, что уровень подготовки команд очень высокий, и борьба между ними будет напряженной», – сказал генерал-майор Александр Перязев.

Он также добавил, что в этом году в "Танковом биатлоне" участвуют команды 16 государств – по восемь в каждом дивизионе. Сегодня на полигоне Алабино состоится заезд второго дивизиона (Мьянма, Вьетнам, Катар и Южная Осетия).

«Так же активно вступили в состязания участники конкурса «Безопасная среда». Там выставлено девять команд. Первое место занимает Российская Федерация, второе – Белоруссия, третье – Армения. Так же, как и на Танковом биатлоне, временные показатели значительно превышены», – сообщил главный судья.

В конкурсе «Мастер-оружейник» представлено восемь команд. Лидирующие места занимают команды России, Узбекистана и Армении. Показывают очень хороший результат, отрывы между командами незначительные.

В рамках конкурса «Эльбрусское кольцо» команды выполняли две задачи. По первой задаче «Соревнования по индивидуальному лазанию на искусственном рельефе (на скалодроме)» лидирует команда Узбекистана, на втором месте – команда России. По второй задаче «Ориентирование в горной местности» на первом месте – команда России, на втором – Узбекистана.

«Сегодня продолжатся состязания на 15 конкурсах, четыре из них – за рубежом – в Армении и Белоруссии. Церемонии открытия пройдут на четырех конкурсах», – заключил генерал-майор Александр Перязев.

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