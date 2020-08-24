24.08.2020 (17:15)
Команда из Узбекистана первой стартовала в индивидуальной гонке «Военного ралли» в Туве
Военные водители из Узбекистана открыли программу заездов в индивидуальной гонке конкурса «Военное ралли» Армейских международных игр-2020, проходящего в Республике Тыва.
Первый этап соревнований военных водителей – индивидуальная гонка стартовал сегодня утром вблизи населенного пункта Бай-Хаак в Республике Тыва. Первой на старт вышла команда Узбекистана, за ней – военные водители Республики Беларусь, Сербии и России.
В этом году участники заездов проедут по незнакомому маршруту: координаты контрольных точек штурманы экипажей получили за несколько минут до старта. Водители преодолеют маршрут протяженностью около 100 километров по пересеченной местной, горному рельефу и песчаным участкам с затяжными подъемами на грузовых автомобилях КамАЗ и «Урал» с колесными формулами 4х4 и 6х6. Гоночные экипажи соревнуются в скорости и точности прохождения маршрута.
В соревновательной программе международного конкурса «Военное ралли» участвуют команды Белоруссии, России, Сербии и Узбекистана, а также вне конкурса – вторая команда от России и представители Камского и Уральского автомобильных заводов на российских грузовиках КамАЗ, «Урал» и бронеавтомобилях «Тигр-М».