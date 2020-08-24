24.08.2020 (16:45)

Международный этап соревнований «Эльбрусское кольцо-2020» на лучшее высокогорное подразделение стартовал в Приэльбрусье

В Приэльбрусье на базе Центра горной подготовки и выживания «Терскол» состоялось торжественное открытие международного этапа конкурса на лучшее высокогорное подразделение «Эльбрусское кольцо-2020».

В соревнованиях принимают участие военнослужащие от Узбекистана и России. Российские команды представлены высокогорными подразделениями Воздушно-десантных войск, Южного и Восточного военного округа – подразделениями, занявшими призовые места на всероссийском этапе конкурса.

«Стартовавший конкурс по-настоящему мужской и каждому члену команд-соискателей первенства представится возможность проявить бойцовские качества, силу, выносливость и волю к победе. В этом году в программу «Эльбрусского кольца-2020» внесён ряд серьёзных изменений. В частности, добавилась 15-я специальная задача, в ходе которой предстоит буквально забежать на спящий вулкан от поляны Азау и тем самым выполнить специальную задачу «Скоростной забег по маршруту поляна Азау – гора Эльбрус», – обратился к участникам соревнования начальник Управления физической подготовки и спорта Вооружённых Сил Российской Федерации полковник Андрей Зыков .

«В подготовительный период организаторы конкурса в лице Управления физической подготовки и спорта ВС РФ, Центра горной подготовки и выживания, представители Южного военного округа приложили максимум усилий, чтобы конкурс прошёл на высоком организационном уровне, что, в свою очередь, позволит конкурсантам установить новые рекорды и раскрыть новые имена бесспорных лидеров сложнейшего соревнования», – пояснил полковник Андрей Зыков.

В рамках торжественного мероприятия также прошел концерт, посвященный открытию международного этапа «Эльбрусского кольца-2020». Перед участниками соревнований выступили творческие коллективы республики и военный оркестр Южного военного округа.

Справочно:

Организатор конкурса «Эльбрусское кольцо» – Управление физической подготовки и спорта ВС РФ. Эти соревнования имеют военно-прикладную направленность и в международном масштабе проводятся с 2016 года.

Торжественное закрытие состязаний состоится 5 сентября 2020 г. в рамках международного этапа соревнований «Эльбрусское кольцо».

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