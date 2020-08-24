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24.08.2020 (16:35)

Российская команда лидирует в одиночных заездах конкурса АРМИ- 2020 «Мастера автобронетанковой техники»

Военные водители команды Российской Федерации лидируют в ходе первого дня соревнований в одиночных заездах на конкурсе Армейских международных игр – 2020 «Мастера автобронетанковой техники».

Вторыми по итогам прохождения упражнений ограниченных проездов, преодоления препятствий и заграждений, водных преград, а также гонки на тягачах стали представители Китайской Народной Республики. Третье место уверенно держат команды Республики Беларусь и Узбекистана.

Также судейская бригада отметила рекордное время прохождения упражнений военными водителями сборной команды Российской Федерации на автомобилях УАЗ «Патриот» и КамАЗ 5350.

Состязания военных водителей Армейских международных игр проходят с 23 по 29 августа на базе полигона Учебного центра подготовки младших специалистов автобронетанковой службы Минобороны России в городе Острогожск Воронежской области.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ , Мастера автобронетанковой техники
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