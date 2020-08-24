24.08.2020 (16:20)

В Нижегородской области состоялось торжественное открытие международного конкурса «Безопасный маршрут» АрМИ-2020

Сегодня на полигоне 210-го Межрегионального учебного центра инженерных войск (Нижегородская область) проведено торжественное открытие международного конкурса «Безопасный маршрут».

Состоялась церемония выхода и поднятия государственных флагов прибывших из разных стран участников конкурса. Поочередно под звуки национального гимна были подняты флаги Республики Беларусь, Социалистической Республики Вьетнам, Российской Федерации и Республики Узбекистан.

Участников международного конкурса поздравил начальник отдела боевой подготовки управления начальника инженерных войск ВС РФ полковник Владислав Верясов. Он объявил шестой международный конкурс «Безопасный маршрут» открытым и пожелал участникам честной борьбы и заверил в беспристрастном судействе.

Перед участниками и зрителями мероприятия выступили карабинеры, рота почетного караула и военный оркестр учебного центра, прошел парад байкерского клуба «Ночные Волки» и выступление группы «Калибр 17/01». С показательным прохождением маршрута конкурса «Безопасный маршрут» выступила команда военно-патриотического общественного движения «Юнармия», а группа парашютистов регионального отделения ДОСААФ России Нижегородской области провела десантирование на площадку перед зрителями конкурса «Безопасный маршрут».

На месте проведения конкурса построен комплекс «Партизанская деревня» в составе которого есть штабной блиндаж, склад оружия и боеприпасов, а также другие объекты. Это собирательный образ всех партизанских деревень, существовавших во времена Великой Отечественной войны.

Финал международного конкурса «Безопасный маршрут» пройдет 30 августа.

Соревнования пройдут на маршруте, протяженностью 1350 м. Каждая команда в составе инженерно-саперного подразделения, расчета механизированного моста и экипажа инженерной машины выступает в роли отряда обеспечения движения танковой колонны.

В конкурсе задействовано более 60 единиц различной инженерной техники, бронетранспортеры БТР-82А, тяжелые механизированные мосты ТММ-3М2, инженерные машины разграждения ИМР-2 и бульдозеры на артиллерийском тягаче БАТ-2, более 100 человек личного состава, а также военная авиация.

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