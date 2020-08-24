24.08.2020 (15:50)

На побережье Азовского моря дан старт конкурса «Чистое небо» в рамках армейских международных игр

На полигоне Ейский войск противовоздушной обороны сухопутных войск Вооруженных Сил Российской Федерации дан старт конкурса «Чистое небо» в рамках Армейских международных игр. Церемония открытия конкурса прошла с участием руководящего состава Сухопутных войск РФ, глав делегаций стран-участниц конкурса и членов команд.

Мероприятие началось с церемонии подъема флага международных армейских игр и напутственной речи.

«Отрадно, что люди с оружием в руках, на грозной военной технике встречаются здесь, на гостеприимной российской земле как друзья, и что в конце поединка они с улыбкой пожмут друг другу руки и порадуются успехам соперника», – обратился ко всем начальник войск ПВО Сухопутных войск, генерал-лейтенант Александр Леонов.

Затем торжественным маршем прошли перед зрителями команды из Белоруссии, Вьетнама, Камбоджи, Лаоса, Пакистана, России, Узбекистана.

Торжественное открытие конкурса продолжилось динамическим показом вооружения и военной техники войск ПВО Сухопутных войск, на котором были продемонстрированы некоторые возможности боевой машины «Стрела-10», зенитного пушечно-ракетного комплекса «Тунгуска», переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла» и легендарной зенитной установки ЗУ-23-2, которая для большей мобильности была установлена на базу автомобиля КамАЗ. Далее гостям и зрителям было предложено посетить площадку со статическим показом образцов вооружения и военной техники войсковой ПВО, а также стрелкового оружия.

Первый конкурсный день состоится 26 августа, в нем будут соревноваться командиры расчетов ПВО команд участниц. Международный этап конкурса «Чистое небо» будет проходить на полигоне Ейский до 5 сентября 2020 года.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице