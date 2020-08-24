24.08.2020 (15:10)
На полигоне Ейский состоялась жеребьевка очередности старта команд международного этапа конкурса «Чистое небо»
На полигоне Ейский состоялась жеребьевка очередности старта команд – участниц международного этапа конкурса «Чистое небо». При помощи лототрона представители команд определили порядок выступления на первом и втором этапах конкурса.
Заезды на первом этапе распределились следующим образом: Россия, Лаос, Камбоджа, Белоруссия, Вьетнам, Пакистан, Узбекистан. Первый конкурсный день назначен на 26 августа. Во второй конкурсный день, 29 августа, порядок заездов таков: Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Узбекистан, Белоруссия, Россия, Пакистан. Также путем жеребьевки команды определили и номера стеллажей с зенитными управляемыми ракетами и пусковыми механизмами.
Мероприятие проходило при строгом соблюдении противоэпидемических мер: все участники размещались с учетом социальной дистанции и обеспечивались средствами индивидуальной защиты.