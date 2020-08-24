24.08.2020 (15:37)

Компания «Военторг» обеспечивает работу форума «АРМИЯ–2020» и Армейских международных игр с учетом эпидемиологической обстановки

Шестой год подряд АО «Военторг» принимает участие в организации одного из самых масштабных мероприятий года — Международного военно-технического форума (МВТФ) «АРМИЯ». Также компания традиционно обеспечивает проведение состязания среди военнослужащих — Армейских международных игр. Два этих знаковых мероприятия одновременно стартовали 23 августа в подмосковном Алабине.

В 2020 году АО «Военторг» развернуло целый комплекс объектов торговли и услуг во всех кластерах форума: в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино.

Для участников и посетителей МВТФ «АРМИЯ-2020» ежедневно работают более 90 объектов питания и торговли, а также около 80 вендинговых аппаратов, в которых предусмотрены секции с защитными масками.

Стоит отметить, что 85% ассортимента торговых аппаратов состоит из продукции собственных торговых марок «Военторг»: лимонады, квас, вода, протеиновые батончики, злаковые мюсли и другие новинки продуктовых линеек компании.

В период проведения Армейских международных игр–2020 АО «Военторг» организовывает трехразовое питание военнослужащих с учетом национальных особенностей кухонь стран-участниц соревнований. Для комфортного пребывания гостей и участников Игр открыты зоны фуд-кортов, по всей стране работают около 160 объектов компании (полевые кафе, стилизованные автобуфеты и автолавки и вендинговые аппараты), а также торговые павильоны, в которых можно приобрести сувенирную продукцию с символикой Игр, одежду и аксессуары «Армия России».

Особое внимание «Военторг» уделяет безопасности как посетителей, так и персонала объектов общественного питания и торговли для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции.

Так, на каждом объекте обеспечено соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, в частности, проводятся регулярные дезинфекции всех помещений (торговых и подсобных), рабочих поверхностей и оборудования. Персонал в необходимом количестве обеспечен средствами индивидуальной защиты (одноразовыми масками и перчатками). Проводится контроль за состоянием здоровья работников с помощью бесконтактных термометров. На объектах размещены информационные плакаты с призывом соблюдать безопасную социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты.

При необходимости посетители форума «АРМИЯ» и Армейских международных игр 2020 года имеют возможность приобрести защитную маску в вендинговых аппаратах «Военторга». Кроме того, на объектах общественного питания и торговли компании всегда можно воспользоваться санитайзером.

Также стоит отметить, кардинальное изменение технологии организации работы уличных фуд-кортов. В центральной части фуд-корта сосредоточена зона кухни, в которой формируются заказы, далее от нее «лучами» отходят барьерные ограждения, которые разделяют потоки покупателей с соблюдением социальной дистанции и позволяют избежать формирования хаотичных очередей. Заказы выдаются в индивидуальной упаковке в комплекте с дезинфицирующей салфеткой и одноразовыми приборами, что минимизирует контакт покупателя с готовыми блюдами и персоналом.

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