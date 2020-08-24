Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

24.08.2020 (14:50)

На первом этапе «Десантного взвода» участники из 10 стран показали свою высокую профессиональную подготовку и силу воли

В ходе первого этапа конкурса по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод», проходящий в рамках АрМИ-2020, военнослужащие десантировались в составе взвода, осуществили сбор на площадке приземления и совершили марш-бросок на 10 километров.

Отличные навыки десантирования и сбора на площадке приземления продемонстрировали представители Российской Федерации, Китая, Белоруссии и Алжира, которые осуществили приземление в непосредственной близости с пунктом сбора и оперативно выдвинулись к месту старта марш-броска.

Другим командам удалось менее удачно справиться с заданием, что повлияло на количество времени, затраченное на выполнение задания.

На дистанцию марш-броска команды уходили в соответствии с тем, как прибывали с пункта сбора на старт и пройдя, весовой контроль оружия и экипировки, масса которой, по условиям этапа конкурса, не должна быть менее 8 килограмм.

Захватывающая динамика соревнований держала зрителей до самого конца. Первой приняла старт на 10-километровой дистанции команда десантников Народно-освободительной армии Китая, котрые показали очень высокое время, тем самым установив высокую планку, на которую ориентировались все последующие команды.

Следом финишировали представители Алжира и Белоруссии, также показавшие высокий результат.

Главной событием сегодняшнего дня стало выступление наших десантников. Уверенно пройдя всю дистанцию, российская команда финишировала с высоким результатом.

«Для нас не было проблем в прохождении этапа. Мы целенаправленно готовились к выступлению и показали хороший результат», - отметил командир отделения российской команды гвардии младший сержант Александр Каравай после финиша 10-километровой дистанции.

Итоги первого этапа конкурса будут подведены вечером сегодняшнего дня на брифинге с представителями команд-участниц конкурса, где будет выставлено итоговое время каждой команды, с учетом штрафных минут начисленных на десантировании и сборе на площадке приземления, и подписан итоговый протокол. После чего будет объявлен победитель этапа и команды, занявшие по его итогам призовые места.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В Узбекистане участники международного конкурса «Дорожный патруль» ознакомились с историческими достопримечательностями Коканда
Военные медики из Палестины впервые примут участие в Армейских международных играх
На полигоне ЮВО стартовал международный конкурс «Инженерная формула»
В Армении стартовал первый этап конкурса АрМИ-2020 «Воин мира»

Метки:
Десантный взвод , АрМИ , Воздушно-десантные войска
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false