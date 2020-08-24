24.08.2020 (14:50)

На первом этапе «Десантного взвода» участники из 10 стран показали свою высокую профессиональную подготовку и силу воли

В ходе первого этапа конкурса по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод», проходящий в рамках АрМИ-2020, военнослужащие десантировались в составе взвода, осуществили сбор на площадке приземления и совершили марш-бросок на 10 километров.

Отличные навыки десантирования и сбора на площадке приземления продемонстрировали представители Российской Федерации, Китая, Белоруссии и Алжира, которые осуществили приземление в непосредственной близости с пунктом сбора и оперативно выдвинулись к месту старта марш-броска.

Другим командам удалось менее удачно справиться с заданием, что повлияло на количество времени, затраченное на выполнение задания.

На дистанцию марш-броска команды уходили в соответствии с тем, как прибывали с пункта сбора на старт и пройдя, весовой контроль оружия и экипировки, масса которой, по условиям этапа конкурса, не должна быть менее 8 килограмм.

Захватывающая динамика соревнований держала зрителей до самого конца. Первой приняла старт на 10-километровой дистанции команда десантников Народно-освободительной армии Китая, котрые показали очень высокое время, тем самым установив высокую планку, на которую ориентировались все последующие команды.

Следом финишировали представители Алжира и Белоруссии, также показавшие высокий результат.

Главной событием сегодняшнего дня стало выступление наших десантников. Уверенно пройдя всю дистанцию, российская команда финишировала с высоким результатом.

«Для нас не было проблем в прохождении этапа. Мы целенаправленно готовились к выступлению и показали хороший результат», - отметил командир отделения российской команды гвардии младший сержант Александр Каравай после финиша 10-километровой дистанции.

Итоги первого этапа конкурса будут подведены вечером сегодняшнего дня на брифинге с представителями команд-участниц конкурса, где будет выставлено итоговое время каждой команды, с учетом штрафных минут начисленных на десантировании и сборе на площадке приземления, и подписан итоговый протокол. После чего будет объявлен победитель этапа и команды, занявшие по его итогам призовые места.

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