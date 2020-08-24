24.08.2020 (14:45)

Корабли Балтийского флота отработали задачи по уничтожению подводной лодки условного противника

В морских полигонах Балтийского флота малые противолодочные корабли (МПК) "Алексин" и «Кабардино-Балкария» успешно отработали контрольные задачи по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника.

В ходе выполнения задач в море экипажи малых противолодочных кораблей отработали противолодочные действия - провели учения по поиску, обнаружению, поддержанию контакта и слежению, а также противодействию подводной лодке условного противника с применением комплексов противолодочного вооружения.

Поиск подводной лодки осуществлялся при воздушной поддержке противолодочного вертолета Ка-27ПЛ морской авиации Балтийского флота.

Экипажам кораблей удалось успешно классифицировать цель и условно уничтожить ее с помощью противолодочного вооружения. В ходе учения экипажи противолодочных кораблей выполнили комплекс стрельб реактивными бомбометными установками РБУ-6000, а также отработали практическое применение торпедного вооружения.

В морских полигонах флота экипажи также провели тренировки по отражению атак средств воздушного нападения противника с различных высот и направлений с выполнением практических стрельб средствами противовоздушной обороны корабля.

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