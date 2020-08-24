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24.08.2020 (14:40)

Российские военнослужащие в Таджикистане напишут «Диктант Победы»

Российские военнослужащие 201-й военной базы в Таджикистане примут участие в написании Всероссийского исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы».

3 сентября для написания диктанта в школах Министерства обороны РФ №6 в городе Душанбе и №4 в Бохтаре будут развернуты две площадки. Участникам будут предложены 25 вопросов на тему Великой Отечественной войны, включающие в себе знания как военной истории, так и литературных и художественных произведений военной тематики. Диктант будет проходить в форме тестирования. На каждый вопрос будут предложены 4 варианта ответов, из которых надо за наименьшее время выбрать правильный.

В написании исторического диктанта также примут участие члены семей военнослужащих, преподавательский состав школ и юнармейцы.

Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой отечественной войны «Диктант Победы» – это международный проект, призванный пробудить интерес у российских и иностранных граждан к событиям героического прошлого нашей страны, и дающий возможность проверить свои знания в истории, узнать новую информацию о подвигах предков.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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