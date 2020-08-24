24.08.2020 (14:35)

Младшие специалисты армии Таджикистана приступили к сдаче экзаменов после курса обучения инструкторами российской военной базы

Младшие специалисты Министерства обороны Таджикистана приступили к сдаче экзаменов после продолжительного курса обучения российскими инструкторами 201-й военной базы.

После двухмесячного обучения иностранные военнослужащие сразу на двух учебно-тренировочных комплексах Ляур и Самбули приступили к выполнению контрольных стрельб из штатного вооружения боевых машин, стрелкового оружия, гранатометов и минометов. Механики-водители танков Т-72, самоходных артиллерийских гаубиц «Гвоздика», боевых машин пехоты БМП-2, а водители бронетранспортеров БТР-80 на танкодроме выполнят зачетные упражнения по вождению боевой техники на скорость с преодолением естественных и искусственных препятствий.

Подготовка младших специалистов для Вооруженных сил Таджикистана проводится на основании Соглашения о пребывании российской военной базы на территории Республики Таджикистан.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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