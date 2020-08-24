24.08.2020 (14:30)

В Узбекистане участники международного конкурса «Дорожный патруль» ознакомились с историческими достопримечательностями Коканда

Организаторы международного этапа конкурса «Дорожный патруль» для всех участников состязания провели экскурсионную поездку по историческим и значимым местам города Коканд, расположенного в знаменитой Ферганской долине (Республика Узбекистан).

Российская команда, члены которой родом из различных городов России, таких как Владикавказ, Курск, Тула, Москва, Уфа, Абакан, Чехов, Липецк, Воронеж, очень внимательно отнеслась к традициям и обычаям узбеков. Представители командования Минобороны Узбекистана и администрации города вместе с экскурсоводами ознакомили военнослужащих с таким значимыми местами, как «Дом музей Хамзы», «Худжа-музей Мукими», «Музей прикладного искусства», «Музей великих мыслителей», «Кокандский литературный музей», рассказывая о нюансах самобытности местного населения, доброжелательности и уважении к иностранцам во все времена.

В ходе посещения объектов Кокандского государственного музея истории и культуры российским военнослужащим были представлены монументальные строения музея прикладного искусства, экспонаты эпохи становления и расцвета древнего города, его мечети, айваны с колоннами и цветными фрескам на потолках.

Экскурсионная поездка проходила в соответствии с планом культурно-досугового обслуживания, реализуемого организаторами международного этапа конкурса «Дорожный патруль» Армейских международных игр-2020.

В экскурсионной поездке принимали участие команды от Республики Беларусь, Российской Федерации и Республики Узбекистан.

Конкурс «Дорожный патруль» АрМИ – 2020 откроется 25 августа на полигоне Кокандский Минобороны Узбекистана.

В ходе 8-дневного состязания представители военной автоинспекции трех стран мира: России, Белоруссии и Узбекистана будут демонстрировать свое мастерство и профессионализм. Наиболее зрелищные мероприятия конкурса будут проводиться в период с 25 августа по 2 сентября.

Международные состязания военных автоинспекторов впервые пройдут на автодроме общевойскового полигона, расположенного недалеко от города Коканд Республики Узбекистан, в 2019 году он проводился на территории Исламской Республики Иран.

Подготовка к соревнованиям проводится с использованием техники и вооружения страны-соорганизатора международного этапа конкурса.

Минобороны Республики Узбекистан предоставила командам вооружение, технику и организовала всестороннее обеспечение проводимых мероприятий.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице