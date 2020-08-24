24.08.2020 (14:20)

Экспедиция Русского географического общества и Северного флота нашла в Арктике подводный объект

Ледокол Северного флота «Илья Муромец», на борту которого действует экспедиционный отряд, в составе которого работают военнослужащие флота и исследовательская группа Русского географического общества, завершили исследования подводного объекта в Енисейском заливе.

Данные исследования проводились в рамках очередной Комплексной экспедиции Северного флота и РГО в Арктику. Одной из задач, которые поставили перед собой участники экспедиции, были работы по подводному поиску корпуса легендарного ледокола «Вайгач», затонувшего в Енисейском заливе в 1918 году.

19 августа в районе мыса Ефремов камень ледокол «Илья Муромец» с помощью гидролокатора бокового обзора на глубине 27 метров обнаружил затонувший объект размерами 56 на 9 метров.

Данный объект в течение следующих дней был обследован с применением необитаемого подводного аппарата «Марлин-350».

Все полученные в ходе исследований материалы будут тщательно проанализированы историками и другими специалистами. По предварительной оценке, детальный осмотр затонувшего объекта не подтвердил его сходства с «Вайгачем».

Экспедиционный отряд, возглавляемый офицером Кольской флотилии разнородных сил Северного флота капитаном 3 ранга Дмитрием Мясниковым, продолжает действовать по плану Комплексной экспедиции в Арктику. Ледокол «Илья Муромец» направился далее к Шхерам Минина – архипелагу небольших островов в Карском море у полуострова Таймыр. Ранее там были обнаружены следы экспедиции Владимира Русанова. В ходе предстоящих исследований экспедиционный отряд Северного флота и РГО предпримет попытку найти остатки моторно-парусного судна Русанова «Геркулес».

Совместная комплексная экспедиция Северного флота и РГО на арктические архипелаги стартовала 5 августа и продлится до октября.

Первый экспедиционный отряд действует на морском буксире МБ-12 в районе острова Северный архипелага Новая Земля. Второй на ледоколе «Илья Муромец» в настоящее время работает в районе полуострова Таймыр.

Участники проекта занимаются поиском подводных исторических объектов. Это уже третья экспедиция, которую РГО проводит совместно с Северным флотом. Нынешний проект посвящен нескольким памятным датам, в том числе 75-летию Великой Победы и 175-летию основания РГО, одного из старейших в мире действующих научных обществ.

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