24.08.2020 (14:15)

Артиллеристы Балтийского флота провели учебно-боевые стрельбы с использованием авиации

На одном из полигонов в Калининградской области в рамках планового лагерного сбора ракетных войск и артиллерии армейского корпуса Балтийского флота прошли боевые стрельбы из 152-мм пушек «Гиацинт» и реактивных систем залпового огня «Смерч» и «Град». Для корректировки огня артиллерийских дивизионов были задействованы вертолеты морской авиации Ми-24 и Ми-8.

Боевая стрельба велась по полноразмерным мишеням, имитирующим боевую технику и инженерные укрепления условного противника. Артиллеристы флота за время активной фазы учения выполнили свыше 20 огневых задач с закрытых огневых позиций по одиночным и групповым целям.

Для корректировки ведения артиллерийского огня по целям, имитирующих боевую технику и огневые точки условного противника, были привлечены вертолеты морской авиации Балтийского флота Ми-24 и Ми-8, с бортов которых артиллерийские корректировщики передавали точные координаты на командные пункты артиллерийских дивизионов, что существенно повысило эффективность решения огневых задач.

В плановом лагерном сборе артиллерии береговых войск флота на нескольких полигонах в Калининградской области задействовано более 700 военнослужащих и свыше 150 единиц боевой техники артиллерийского соединения БФ, артиллерийских подразделений мотострелковых частей флота, а также морской пехоты.

Лагерный сбор завершится проведением тактического учения по управлению огнем артиллерии береговых войск БФ.

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