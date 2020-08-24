24.08.2020 (13:30)

Cпецназ ЦВО отработал тактику ночных огневых засад в ходе учения в Челябинской области

Военнослужащие подразделений специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили колонну условного противника при помощи огневой засады в рамках ночного практического эпизода учения танковой дивизии в Челябинской области.

В ходе практических действий передовые наблюдатели подразделений специального назначения, используя всесуточные наблюдательные приборы ТПН-1НДО, обнаружили колонну бронетехники условного противника, прорывающегося в позиционный район группировки войск. Передав координаты группам захвата и огневой поддержки, спецназовцы провели подрывы дорожного полотна с головной и тыльной частей колонны. Затем под прикрытие шквального огня группы захвата приблизились к машинам условных командиров и захватили документы. Также военнослужащими были отработаны действия при захвате командных пунктов, организации специальной радиосвязи и скоростного отрыва от преследования.

Всего в практических эпизодах с участием групп специального назначения было задействовано более 500 военнослужащих, в том числе из состава подразделений войсковой разведки танковой дивизии, оснащенных комплексами «Стрелец», «Фара» и «Соболятник», действовавших в дневное и ночное время.

Всего к учению гвардейской танковой дивизии ЦВО, которое завершится 28 августа, привлечено более 8 тыс. военнослужащих и свыше 1.8 тыс. единиц вооружения военной техники, в числе которой более 300 танков Т-72 различных модификаций, в том числе модернизированные танки с увеличенными боевыми характеристиками Т-72Б3М.

Гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознамённая танковая дивизия была сформирована в конце 2016 года с дислокацией частей на территории Челябинской и Свердловской областей. На вооружении подразделений дивизии современные модификации танков Т-72 и новые бронетранспортеры БТР-82АМ.

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