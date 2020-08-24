24.08.2020 (13:10)

Сегодня программа Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» будет ориентирована на работу специалистов

Сегодня программа Международного военно-технического форума (МВТФ) «АРМИЯ-2020» будет ориентирована на работу специалистов. Об этом сообщил журналистам начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Андрей Гончаров.

Он отметил, что 24 августа в рамках форума планируются встречи начальника Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации – первого заместителя Министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова с начальником Генштаба Сербии, а также замминистра обороны России генерал-полковника Александра Фомина с министром обороны Республики Гвинеи-Бисау, заместителем министра обороны Индии, начальником Генерального штаба Бразилии и командующим Сухопутными силами Алжира.

Всего планируется участие в форуме 320 специалистов иностранных государств, добавил генерал-майор Андрей Гончаров.

Кроме того, сегодня запланировано проведение 34 мероприятий научно-деловой программы: 2 заседания, 5 конференций, 23 круглого стола, 3 брифинга и подписание контрактов.

24 августа наиболее значимыми мероприятия МВТФ «АРМИЯ-2020» станут:

- заседание Межведомственной комиссии Минобороны России и Госкорпорации «Росатом» по координации работ в области неядерных вооружений, проводимых организациями ядерного оружейного комплекса Российской Федерации под руководством заместителя Министра обороны РФ генерала армии Павла Попова;

- круглый стол «Состояние, подходы и механизмы при оснащении КСОР ОДКБ современными образцами вооружения, военной и специальной техники» под руководством заместителя Министра обороны России Алексея Криворучко;

- брифинг «Военное образование – это качество, успех и карьера» под руководством статс-секретаря – заместителя Министра обороны Российской Федерации Николая Панкова;

- пленарное заседание конгресса «Диверсификация ОПК России в интересах нацпроектов. Трансформация производственной базы» под руководством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Юрия Борисова.

Кроме того, ряд руководителей федеральных органов исполнительной власти, участвующих в мероприятиях форума, планируют сегодня работу на экспозициях Конгрессно-выставочного центра «Патриот».

Специалистам будет предоставлена возможность более детально ознакомиться с выставочными экспозициями, посетить демонстрационные площадки полигона Алабино и аэродрома Кубинка.

Гости также получат возможность посетить объекты парка «Патриот»: учебно-тренажерные комплексы Вооруженных Сил Российской Федерации, объекты многофункционального огневого центра, объекты центра военно-тактических игр и другие.



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