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24.08.2020 (13:15)

Впервые под Самарой посетители МВТФ «Армия-2020» смогут увидеть стрельбу реактивных пехотных огнеметов «Шмелей»

Впервые посетители Международного военно-технического форума «Армия-2020» смогут увидеть стрельбу реактивных пехотных огнеметов РПО-А «Шмель».

Для гостей форума демонстрационную стрельбу выполнят военнослужащие соединения радиационной, химической и биологической защиты 2-й общевойсковой армии, которые уничтожат укрытые огневые точки условного противника и его легкобронированную технику. Кроме того, посетители смогут увидеть поражающие возможности термобарического боеприпаса для живой силы «противника», разрыв которого эквивалентен взрыву 122-миллиметрового артиллерийского боеприпаса.

 В Самарской области МВТФ «Армия-2020» пройдет с 27 по 29 августа на Рощинском полигоне. Кластеры для показа будут работать с 11:00. Посетители смогут увидеть военную технику и оружие, которые стоят на вооружении 2-й общевойсковой армии, а также сдать нормативы по комплексу ГТО и военно-спортивному комплексу.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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