24.08.2020 (12:45)

На Черноморском флоте началось двухстороннее бригадное тактическое учение подразделений армейского корпуса и морской пехоты

На межвидовом полигоне Опук в Крыму стартовало двухстороннее бригадное тактическое учение (ДБрТУ) с подразделениями армейского корпуса и морской пехоты Черноморского флота (ЧФ).

Учение проводится в рамках подготовки к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020» и в соответствии с планом деятельности сил (войск) ЧФ на 2020 учебный год.

В ходе первого этапа ДБрТУ личный состав отдельной бригады береговой обороны был приведён в высшие степени боевой готовности и совершил марш в назначенный район для занятия позиций к подготовке и ведению противодесантной обороны побережья.

Роль противника выполняют военнослужащие отдельной бригады морской пехоты флота. На начальном этапе личный состав выдвинулся в районы сбора и формирования атакующих групп. Им предстоит подготовить и провести высадку морского и воздушного десанта с целью захвата и удержания выгодного рубежа.

В рамках учений будут проведены артиллерийские и ракетные стрельбы как береговой артиллерией, так и кораблями, в свою очередь задействованные подразделения выполнят боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия, гранатомётов и вооружения боевых машин.

Учения завершатся 30 августа. К ним привлечено порядка 100 единиц военной и специальной техники, в том числе танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82А, большие десантные корабли и вертолёты морской авиации Черноморского флота.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице