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24.08.2020 (12:40)

В Екатеринбурге впервые представят комплекс подавления спутниковой связи «Тирада»

Посетители площадки Международного военного-технического форума «Армия-2020» в Екатеринбурге впервые увидят новейший мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Тирада».

Техника недавно поступила по гособоронзаказу на вооружение войск РЭБ Центрального военного округа (ЦВО).  Комплекс размещен на базе армейского КамАЗа, предназначен для ведения радиоразведки и подавления линий спутниковой связи противника.

Кроме того, в составе кластера техники РЭБ будут представлены другие современные образцы, такие как комплекс радиоподавления «Поле-21» для защиты стратегических объектов от крылатых ракет, ударных дронов и управляемых авиабомб, наземный подвижный комплекс радиопомех «Мурманск-БН», станция помех «Красуха-С4», комплекс «Леер-3» на базе беспилотника «Орлан-10», обеспечивающий разведку и скрытое радиоподавление абонентских терминалов сотовой связи «противника» и др.

Международный военно-технический форум «Армия-2020» пройдет на полигоне Свердловский в период с 27 по 29 августа. В этом году организаторы на треть увеличили состав статической экспозиции современного вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ). На площадке форума можно будет увидеть свыше 150 новых и модернизированных образцов ВВСТ, состоящих на вооружении российской армии.

В рамках форума пройдет научно-деловая программа с участием ведущих предприятий ОПК, состоится выставка современной и исторической военной техники, а также образцов вооружений. В финале работы форума состоится традиционная «Гонка Героев», в ней примут участие более 20 команд учебных заведений, организаций и предприятий региона.

Добраться до площадки форума можно будет на автобусах от КПП 32 городка на улице Симферопольская, от станций метро «Проспект Космонавтов» и «Ботаническая», торгового центра «Академический» и из микрорайона Солнечный, а также от штаба ЦВО на проспекте Ленина, 71. Автобусы будут отходить по мере заполнения. Для удобства автолюбителей на территории полигона откроют стоянку на одну тысячу мест.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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