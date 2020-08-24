24.08.2020 (12:25)

Военные полицейские ЮВО провели задержание условных нарушителей в ходе спецучения под Волгоградом



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военные полицейские ЮВО провели задержание условных нарушителей в ходе спецучения под Волгоградом

Военные полицейские совместно с военной автоинспекцией (ВАИ) Южного военного округа (ЮВО) провели задержание условных нарушителей в ходе специального учения на полигоне Прудбой в Волгоградской области.

По замыслу учения, неустановленные лица на гражданском автомобиле предприняли попытку прорыва через контрольно-пропускной пункт, применив против патруля военной автоинспекции огнестрельное оружие.

Военнослужащие открыли ответный огонь из защищенных огневых точек. Автомобиль нападавших был повреждён, условный противник был лишен возможности продолжать атаку. Далее спецмашина военной полиции блокировала путь отступления нарушителей, после чего военные полицейские разоружили нападавших и провели задержание с применением штатных специальных средств.

Также на практическом этапе учения военные полицейские совместно с представителями ВАИ выполнили блокирование, обезвреживание и задержание условных нарушителей, пытавшихся проникнуть на охраняемый объект.

К учению привлекалось до 20 военнослужащих военной полиции и инспекторов ВАИ ЮВО, а также было задействовано четыре единицы специальной автомобильной техники.

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