24.08.2020 (12:31)

Начальник ГУНИД Минобороны России подвел итоги первого дня работы Международного военно-технического форума «Армия-2020»

Начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Андрей Гончаров рассказал журналистам о первом дне работы Международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2020».

«Традиционно рекорды прежних лет нынешний форум начал превосходить еще на этапе подготовки. Но если раньше мы прогнозировали это за несколько месяцев, то в нынешнем году пик активности гостей и участников пришелся на трехнедельный период до дня официального открытия», – заявил генерал-майор Андрей Гончаров, выступая перед представителями российских и иностранных СМИ в Конгрессно-выставочном центре «Патриот».

Начальник ГУНИД подчеркнул, что, начиная второй день работы форума, уже можно говорить о нескольких новых достижениях.

«В сравнении с прошлым годом мы констатируем рост сразу по трем ключевым показателям: по количеству экспонентов – 1457 предприятий и организаций (в 2019 году их было 1254); по количеству образцов продукции военного и двойного назначения – 28043 (в 2019 году – 27239); а также по количеству запланированных мероприятий научно-деловой программы – 186 конференций, заседаний, брифингов и круглых столов (в 2019 году – 173)», – привел статистику генерал-майор Андрей Гончаров.

Он также добавил, что на статической экспозиции вооружения, военной и специальной техники из наличия Минобороны России размещены 373 единицы ВВСТ, из них 320 единиц – в КВЦ «Патриот».

Кроме того, на статической экспозиция презентационной зоны «Авиационный кластер» в демонстрационном павильоне размещены экспозиции ведущих предприятий авиастроительной промышленности. При этом ключевыми экспонатами являются самолеты Су-57 и МиГ-35, вертолеты Ми-28НМ и Ми-28НЭ, а также беспилотный летательный аппарат «Охотник».

На уличной статической экспозиции в Кубинке представлены 44 единицы образцов ВВСТ.

«За шесть лет форум «Армия» превратился в российский бренд и стал одной из лучших мировых площадок для демонстрации вооружения и военной техники. Выставка продолжает приобретать новые качества и свойства: реализует на своей площадке уникальные форматы, дебютирует новинки в области вооружений и технологий, которые становятся резонансными премьерами для мировой общественности», – отметил начальник ГУНИД Минобороны России.

Выступая перед журналистами в КВЦ «Патриот», генерал-майор Андрей Гончаров напомнил, что главными событиями первого дня форума стали торжественные мероприятия по случаю открытия МВТФ «Армия-2020» и Армейских международных игр–2020.

«С поздравительной речью к участникам и гостям форума и Армейских игр в видеообращении выступил Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Владимирович Мишустин и Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Кужугетович Шойгу поздравили участников и объявили о торжественном открытии этих двух масштабных мероприятий», – сказал начальник ГУНИД Минобороны России.

Участие в первом дне МВТФ «армия-2020» приняли представители оборонно-промышленного комплекса, ученые, разработчики и испытатели новейших образцов вооружения, представители государственного заказчика и военные эксперты.

«Состав участников и гостей свидетельствует о растущем интересе к выставке как на российском, так и на международном уровне», – подчеркнул генерал-майор Андрей Гончаров.

Он также добавил, что в торжественной церемонии открытия форума и Армейских международных игр приняли участие представители оборонных ведомств 92 иностранных государств: на уровне глав оборонного ведомства – 7 государств, на уровне начальников генеральных штабов (заместителей министра обороны) – 8, на уровне командующих видами (родами) войск, прибывающих по поручению руководителей оборонных ведомств (глав государств), – 3, на уровне экспертов – 9, на уровне представителей иностранных посольств в Российской Федерации – 65 государств.

В первый день работы форума организованы и проведены четыре двусторонние встречи Министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу с главами оборонных ведомств Абхазии, Армении, Ирана, и Центральной Африканской Республики с подписанием межправительственных соглашений о военном сотрудничестве.

Кроме того, три двусторонние встречи проведены по линии Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ (с Китаем, Индией и Марокко).

Представители 92 иностранных государств приняли участие в пленарном заседании под руководством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Юрия Борисова. В мероприятии также участвовали руководители органов государственной власти и ведущих предприятий промышленности, научных организаций, а также руководящий состав центральных органов военного управления и военных вузов.

Начальник ГУНИД Минобороны России также сообщил, что обеспечено лингвистическое сопровождение делегаций иностранных государств, синхронный перевод пленарного заседания на три языка (английский, арабский и французский). Переводчики находились на входных группах, информационных стойках и стендах национальных экспозиций иностранных государств (привлечено 87 переводчиков).

Для иностранных делегаций организован динамический показ образцов вооружения и военной техники на полигоне Алабино.

«Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу проведен осмотр экспозиции авиационного кластера. В рамках летной программы проведены показательные полеты с демонстрацией маневренных возможностей самолетов Су-57 с двигателем второго этапа и МиГ-35 с подвесом полного комплекта вооружения», – сообщил генерал-майор Андрей Гончаров.

Он также добавил, что по традиции для гостей и участников МВТФ «АРМИЯ» организован показ новинок отечественного оборонно-промышленного комплекса. Тематическая выставка перспективного вооружения и военной техники уже пользуется повышенным вниманием посетителей.

Начальник ГУНИД Минобороны России напомнил, что в КВЦ «Патриот» представлены новейшие и перспективные образцы вооружения и военной техники такие, как танки Т-14 «Армата», Т-90М, Т-80БВМ, боевая машина поддержки танков БМПТ-72, боевая машина пехоты БМП Т-15 с боевым модулем «Кинжал», 152-мм МАК 2С35 «Коалиция-СВ», СЗАК 2С38 «Деривация-ПВО», самоходный миномет «Дрок» на базе автомобиля «Тайфун-ВДВ», БТР «Бумеранг» К-16 с боевым модулем БМП К-17, зенитный ракетный комплекс 9К317М «Бук-М3».

В течение первого дня форума гостям и участникам была предоставлена редкая возможность воочию лицезреть экспонат основного боевого танка, состоящего на вооружении Народной-освободительной армии Китая – ZTZ-96B. Танк был доставлен из Алабино и размещен на площадке перед пресс-центром форума.

«Ярким событием форума уже второй год подряд является экспозиция Военного инновационного технополиса «ЭРА» с привлечением военных и гражданских вузов, научно-исследовательских организаций, научных рот и предприятий промышленности, – сообщил генерал-майор Андрей Гончаров. – В том числе, представлены инновационные проекты, отобранные по результатам «Дня инноваций Минобороны России» военных округов, центральных органов военного управления, вузов и научно-исследовательских организаций Минобороны России».

Организовано 10 виртуальных туров по технополису с использованием VR-технологий. Экспозицию уже осмотрели представители руководящего состава Правительства и Министерства обороны РФ.

Кроме того, на территории шести демонстрационно-выставочных павильонов предприятий промышленного комплекса (Государственная корпорация «Ростех», Концерн «Калашников», Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная судостроительная корпорация, Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», Концерн ВКО «Алмаз-Антей») проходит международная выставка «Продукция ведущих предприятий ОПК России».



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