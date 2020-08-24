24.08.2020 (12:35)

Мотострелки ЮВО из Дагестана и Чечни в Астраханской области проведут двустороннее учение

На полигоне Капустин Яр в Астраханской области стартовало двустороннее командно-штабное учение (КШУ) с соединениями 58-й общевойсковой армии (ОА) Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной на Северном Кавказе. Мотострелки 42-й дивизии, дислоцированной в Чечне, проведут учебные розыгрыши тактических действий против подразделений мотострелковой бригады из Дагестана.

По сигналу учебной тревоги личный состав соединений выполнил загрузку запасов материальных средств и подготовку вооружения и военной техники к совершению марша и боевому применению. Затем военнослужащие совершили марш железнодорожным транспортом и в составе механизированных колонн в назначенные районы.

В период с 24 августа по 4 сентября командиры и штабы соединений отработают задачи по совершенствованию практических навыков в непрерывном управлении действиями подчиненных сил в бою, организации и поддержании взаимодействия между подразделениями при отражении атак условного противника.

В двустороннем КШУ принимают участие более 4 тыс. военнослужащих, задействовано более 700 единиц вооружения, военной и специальной техники

58-й армии, в том числе самолеты оперативно-тактической и вертолеты армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО. Для ведения разведки с воздуха и видеофиксации практических действий войск задействовано около 10 расчетов беспилотной авиации.

Плановые КШУ с соединениями ЮВО стартовали одновременно в трех общевойсковых армиях военного округа и армейском корпусе Черноморского флота. Учения проводятся на территории Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей, на Кубани и в Крыму.

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