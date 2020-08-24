24.08.2020 (12:30)

Военные медики из Палестины впервые примут участие в Армейских международных играх

Команда военных медиков из Палестины, состоящая из слушателей и курсантов Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова, впервые примет участие в Армейских международных играх.

Сборная выступит в соревнованиях по военно-медицинскому многоборью «Военно-медицинская эстафета», которые стартуют сегодня на горном полигоне Фориш в Джизакской области Республики Узбекистан. Палестинские военнослужащие посоревнуются в состязаниях мужских команд.

В преддверии открытия соревнований конкурсанты из Палестины поблагодарили руководство Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова за оказанную поддержку и помощь в подготовке команды. «Академия на протяжении всего периода подготовки очень нам помогала. Мы тренировались вместе с российской сборной в учебном центре в Ленинградской области, где российские тренеры и врачи рассказывали нам все особенности конкурса, помогали подготовиться к испытаниям», - рассказал капитан палестинской команды лейтенант Каис Адави.

Справочно:

Международные соревнования «Военно-медицинская эстафета» – комплекс военно-спортивных и профессионально ориентированных состязаний среди военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на воинских должностях врачебного состава, среднего и младшего медицинского персонала войскового (флотского) звена медицинской службы вооруженных сил государств – участников Армейских международных игр.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице