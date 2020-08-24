24.08.2020 (12:20)
Академия Генштаба и Промсвязьбанк в рамках форума «Армия-2020» заключили соглашение о сотрудничестве
Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации и Промсвязьбанк в рамках деловой программы Международного военно-технического форума «Армия-2020» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали руководитель военного вуза генерал-полковник Владимир Зарудницкий и председатель правления ПСБ Петр Фрадков.
Соглашение предполагает совместное участие в программах по военно-патриотическому воспитанию молодежи, экспертное партнерство в проведении научных исследований, затрагивающих вопросы экономики и финансов в интересах безопасности государства, а также другие формы сотрудничества.
«Основные направления совместной работы – это сохранение традиций и восстановление исторического наследия Вооруженных Сил, – сказал на церемонии подписания Владимир Зарудницкий. – Не менее важно для нас взаимодействие при проведении научно-исследовательских и практических мероприятий».
«Нам приятно стать партнером для самого авторитетного высшего военно-учебного заведения нашей страны, – отметил Петр Фрадков. – Уверен, создание единой площадки на базе академии для расширения взаимодействия бизнеса, банков и государственных органов будет стимулировать дальнейшее развитие госпрограмм и реализацию гособоронзаказа».
Соглашение заключено сроком на один год, стороны договорились об упрощенном порядке его продления.