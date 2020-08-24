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24.08.2020 (12:20)

Академия Генштаба и Промсвязьбанк в рамках форума «Армия-2020» заключили соглашение о сотрудничестве

Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации и Промсвязьбанк в рамках деловой программы Международного военно-технического форума «Армия-2020» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали руководитель военного вуза генерал-полковник Владимир Зарудницкий и председатель правления ПСБ Петр Фрадков.

Соглашение предполагает совместное участие в программах по военно-патриотическому воспитанию молодежи, экспертное партнерство в проведении научных исследований, затрагивающих вопросы экономики и финансов в интересах безопасности государства, а также другие формы сотрудничества.

«Основные направления совместной работы – это сохранение традиций и восстановление исторического наследия Вооруженных Сил, – сказал на церемонии подписания Владимир Зарудницкий. – Не менее важно для нас взаимодействие при проведении научно-исследовательских и практических мероприятий».

«Нам приятно стать партнером для самого авторитетного высшего военно-учебного заведения нашей страны, – отметил Петр Фрадков. – Уверен, создание единой площадки на базе академии для расширения взаимодействия бизнеса, банков и государственных органов будет стимулировать дальнейшее развитие госпрограмм и реализацию гособоронзаказа».

Соглашение заключено сроком на один год, стороны договорились об упрощенном порядке его продления.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военная академия
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