24.08.2020 (12:15)

Порядка 70 образцов вооружения, военной и специальной техники армии ВВС и ПВО ВВО примут участие в военно-техническом форуме «Армия-2020»

В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020» на Дальнем Востоке зрители смогут увидеть современные образцы вооружения, военной и специальной техники объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Восточного военного округа (ВВО).

Так, в Хабаровске будет выставлено 20 единиц военной и авиационной техники, среди которых гостям форума покажут вертолет радиоэлектронной борьбы на базе Ми-8, способный обнаруживать и подавлять радиоэлектронные системы управления войсками противника. Гости также смогут наблюдать за работой в небе истребителя и четырех вертолетов армейской авиации.

В Комсомольске-на-Амуре будут представлены четыре образца военной техники противовоздушной обороны и три самолёта Су-30м2, Су-27см, Су-35С истребительного авиационного полка армии ВВС и ПВО.

Во Владивостоке в показе будут участвовать 16 образцов техники и вооружения, в числе которых аэродромный пожарный автомобиль «Пантера», предназначенный для доставки к месту пожара боевого расчета, пожарно-технического вооружения, проведения аварийно-спасательных и эвакуационных работ, а также тушения пожаров на воздушных судах и объектах аэродромного комплекса.

В Уссурийске к показу подготовят вертолеты армейской авиации Ми-8АМТШ «Терминатор» и Ка-52 «Аллигатор». В Чите будут представлены четыре единицы военной техники и два вертолёта, в числе которых российский ударный вертолёт Ми-24П с неофициальным названием «Крокодил».

В Южно-Сахалинске желающие смогут увидеть две радиолокационные станции и два образца зенитно-ракетной системы С-300ПС, в Анадыре - по одной единице от авиационной бригады, МЧС и Росгвардии.

Международный военно-технический форум «Армия-2020» пройдет 27-29 августа в 17 городах и семи населенных пунктах на территории девяти субъектов Дальневосточного федерального округа от Бурятии до Чукотского автономного округа.

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