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24.08.2020 (12:00)

На Форуме «Армия-2020» в Адыгее состоится демонстрация современных возможностей артиллерийских расчетов и подразделений материально-технического обеспечения

На базе филиала парка «Патриот» в столице Адыгеи – Майкопе в период с 27 по 29 августа будут проведены мероприятия с показом современного вооружения и военной техники Южного военного округа (ЮВО) и военной техники времен Великой Отечественной войны в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020».

На статическом показе представят новейшее перспективное вооружение, военную технику, современную экипировку военнослужащего и стрелковое оружие.

Гостей Форума ждет демонстрация современных возможностей артиллерийских расчетов и подразделений материально-технического обеспечения (МТО) ЮВО.

Расчеты гаубиц Д-30 и 2А65 совершая маневры, выполнят огневую задачу, а специалисты МТО осуществят подвижку автодорожного моста. Завершит динамический показ пролет самолетов штурмовой авиации и вертолетов армейской авиации ЮВО.

Международный военно-технический форум «Армия-2020» в ЮВО пройдет с 27 по 29 августа на территории филиалов военно-патриотического парка «Патриот» 14 субъектов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, а также российской военной базы в Армении.

Основными задачами форума являются содействие техническому переоснащению Вооруженных Сил РФ, укрепление сотрудничества ЮВО с предприятиями промышленности и федеральными органами исполнительной власти и патриотическое воспитание молодежи.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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