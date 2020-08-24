24.08.2020 (11:15)

В Астраханской области применение самоходной реактивной установки разминирования «Метеорит» обеспечило проход танков ЮВО через минное поле условного противника

Военнослужащие инженерных подразделений Южного военного округа (ЮВО) в рамках тактико-специального учения на полигоне Ашулук в Астраханской области организовали проход колонны бронетехники через минное поле, применив самоходную реактивную установку разминирования УР-77 «Метеорит».

В ходе практической части мероприятия специалисты провели инженерную разведку местности на пути следования колонны, используя современные миноискатели «Коршун», а также защитные костюмы сапера «Сокол».

Обнаружив минное поле, военнослужащие осуществили запуск реактивной ракеты установки разминирования УР-77, после чего произвели подрыв шнура, вызвав детонацию противотанковых мин, дистанционно установленных условным противником, тем самым обеспечив безопасный проход колонны танков и бронетранспортеров.

При выполнении учебно-боевых задач инженерно-разведывательные дозоры также отразили нападение диверсионно-разведывательной группы условного противника. В тактико-специальном учении приняли участие более 400 военнослужащих ЮВО, было задействовано порядка 70 единиц боевой и специальной техники.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице