24.08.2020 (11:00)

На полигоне в Волгоградской области началось учение с соединениями 8-й армии ЮВО

На полигоне Прудбой под Волгоградом соединения 8-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированные в Волгоградской и Ростовской областях принимают участие в двустороннем командно-штабном учении (КШУ).

По сигналу учебной тревоги личный состав соединений выполнил загрузку запасов материальных средств и подготовку вооружения и военной техники к совершению марша и боевому применению. Затем военнослужащие совершили марш железнодорожным транспортом и в составе механизированных колонн в назначенные районы.

В период с 24 августа по 4 сентября командиры и штабы соединений отработают задачи по совершенствованию практических навыков в непрерывном управлении действиями подчиненных сил в бою, организации и поддержании взаимодействия между подразделениями при отражении атак условного противника.

В двустороннем КШУ под Волгоградом принимают участие более 4 тыс. военнослужащих, задействовано около 700 единиц вооружения, военной и специальной техники 8-й армии, в том числе боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-90А, самоходные артиллерийские орудия 2С19-М1, бронетранспортеры БТР-80, а также, фронтовые бомбардировщики Су-24М, транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8 АМТШ 4-й армии ВВС и ПВО. Для ведения разведки с воздуха и видеофиксации практических действий войск задействовано около 10 расчетов БЛА.

Плановые КШУ с соединениями ЮВО стартовали одновременно в трех общевойсковых армиях военного округа и в армейском корпусе Черноморского флота. Учения проводятся на территории Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей, на Кубани и в Крыму.

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