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24.08.2020 (10:45)

В Армении стартовал первый этап конкурса АрМИ-2020 «Воин мира»

В концертном зале военно-спортивного лицея им. М. Мелконяна в г. Дилижан (Армения) в рамках международного конкурса АрМИ-2020 «Воин мира» стартовал первый литературно-художественный и танцевальный творческий этап «Кавалер» и «Сударыня», где определятся самые талантливые военнослужащие государств-участников СНГ и Греции.

В номинации «Кавалер» («Сударыня») все участники конкурса смогут раскрыть свой творческий потенциал, выступая со стихотворениями, песнями, прозами, танцами и белыми стихами.

В составе жюри принимают участие заслуженные работники культуры Армении и России, судьи и представители средств массовой информации из Белоруссии и Греции.

Отдельные номера сегодняшнего этапа конкурса войдут в гала-концерт, который состоится 2 сентября на торжественном закрытии, поощрении и награждении победителей конкурса «Воин мира».

Следующий этап конкурса – по предметам боевой подготовки «Профессионал», пройдёт в период с 25 по 27 августа на полигоне Минобороны Армении в г. Иджеван.

В конкурсе профессионального мастерства военнослужащих «Воин мира» принимают участие команды из Армении, Белоруссии, Греции и России. Каждая команда представлена четырьмя военнослужащими, в том числе одна женщина.

Конкурс АрМИ пройдет с соблюдением всех санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.

Справочно:

Международный конкурс военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий «Воин Мира» проводится ежегодно с 2009 года по решению Совета министров обороны государств-участников СНГ и в соответствии с планами двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Российской Федерации и министерствами обороны государств-участников СНГ.

Программа конкурса рассчитана на 10 дней и включает в себя военно-спортивное состязание «Атлет», конкурсы по предметам боевой подготовки «Профессионал» и «Снайпер», интеллектуальный тур «Эрудит» и конкурс талантов «Кавалер» («Сударыня»).

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
АрМИ , Воин мира
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