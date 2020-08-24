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24.08.2020 (10:15)

В Армении проведена акция «Дом Дружбы» в рамках конкурса АрМИ-2020 «Воин мира»

В атриуме военно-спортивного лицея имени М. Мелконяна в г. Дилижан (Армения) в рамках проведения международного конкурса Армейских международных игр (АрМИ-2020) «Воин мира» военнослужащие государств-участников провели национальную патриотическую акцию «Дом Дружбы».

Акция проводилась командами из Армении, Белоруссии, Греции и России. Участники конкурса «Воин мира» представляли эксклюзивные творческие экспозиции и познакомились с культурными традициями, каждой из представленных стран.

Для участников конкурса «Воин мира» воспитанники Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» из школ Минобороны России Гюмрийского и Ереванского гарнизонов, где дислоцирована российская база, провели творческий музыкально-танцевальный флешмоб.

«Важно понимать, что все страны – дом для всех национальностей и культур, для которых важны мир, спокойствие и защита гуманных ценностей для участников конкурса. Знакомство с культурой древней Армении - не только путь развития личности, но и укрепления доверия граждан и боевого содружества воинов», – подчеркнул главный судья российской команды полковник Михаил Досугов.

Конкурс АрМИ проводится на территории Республики Армения с соблюдением всех санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.

Справочно:

Международный конкурс военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий «Воин мира» проводится ежегодно с 2009 года по решению Совета министров обороны государств-участников СНГ и в соответствии с планами двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Российской Федерации и министерствами обороны государств-участников СНГ.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Воин мира , АрМИ , Южный военный округ
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