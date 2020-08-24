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24.08.2020 (10:30)

Рекордное число журналистов посетили форум «Армия-2020» и Армейские международные игры в день их открытия

Вчера, в день открытия Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» и Армейских международных игр-2020, Конгрессно-выставочный центр (КВЦ) «Патриот» в подмосковном Алабине посетили более 750 журналистов, в числе которых свыше 120 — из иностранных государств.

Крупнейшим выставочным мероприятием в области оборонно-промышленного комплекса текущего года и Армейскими международными играми заинтересовались представители СМИ из Китая, Японии, Азербайджана, Белоруссии, Армении, Вьетнама, Великобритании, США, Ирана, Ливана, Кубы, Германии, Франции, Турции и других стран.

Международный военно-технический форум «Армия-2020» проходит с 23 по 29 августа на территории КВЦ «Патриот», полигона Алабино Западного военного округа и аэродрома Кубинка. Кроме того, часть демонстрационных показов пройдет на полигоне Ашулук в Астраханской области. Их будут транслировать на площадках форума в КВЦ «Патриот».

В рамках форума предусмотрены работа статической выставочной экспозиции, деловая и научно-выставочная программы, а также протокольные и культурные мероприятия.

Отличительной особенностью МВТФ «Армия-2020» стало его совместное проведение с шестыми Армейскими международными играми.

Основными целями форума является стимулирование инновационного развития оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, деятельности перспективных специалистов научно-исследовательских организаций, а также укрепление сотрудничества с предприятиями.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
АрМИ , Парк Патриот , КВЦ Патриот
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