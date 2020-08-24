24.08.2020 (09:55)

В штабе международного конкурса «Отличники войсковой разведки» команды определились с очередностью выхода на старт

Сегодня в штабе конкурса «Отличники войсковой разведки» Армейских международных игр-2020 прошла жеребьевка, на которой была определена очередность выступления команд на первом этапе состязания.

В жеребьевке принимали участие представители команд войсковой разведки из 8 стран мира: России, Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана, Южной Осетии, Китая, Лаоса и Конго.

Команда России первой выйдет на старт этапа «Десантирование и совершение марш-броска» международного конкурса «Отличники войсковой разведки», вторыми выступит команда из Южной Осетии, за ней на старт выйдет команда Таджикистана.

В ходе первого этапа конкурса разведподразделения в полном составе и боевой экипировке должны будут десантироваться посадочным способом из вертолета Ми-8, выйти в назначенный пункт сбора в условиях возможной встречи с условным противником и совершить марш-бросок на 18 км.

Международный этап соревнований «Отличники войсковой разведки» стартует сегодня и завершится 5 сентября церемонией награждения команды победителей. В международном конкурсе принимают участие более 250 военнослужащих разведывательных подразделений стран - участниц конкурса.

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